КИШИНЕВ, 9 июн — ПРАЙМ. Средние потребительские цены в Молдавии в мае 2023 года выросли на 16,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба Национального бюро статистики страны (НБС). Набиуллина назвала сроки локального максимума инфляции в России

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года (за последние 12 месяцев) увеличились на 16,3%, в том числе на продовольственные товары на 14%, непродовольственные товары на 8,2% и услуги, оказываемые населению, на 33,3%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции, опубликованном на сайте ведомства.

В мае, по сравнению с апрелем, фрукты подорожали на 5,4%, однако снизились цены на растительное масло, яйца (на 4,7% и 11,6% соответственно) и на овощи – на 2,1%.

В течение месяца транспортные услуги подорожали на 12,5%, а тарифы на электричество снизились на 3,2%.

Ранее глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен.

С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении.