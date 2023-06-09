МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Объективных причин для включения России в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) нет, антиотмывочная система продолжает эффективно работать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Росфинмониторинг оценил последствия приостановки членства России в ФАТФ

"Что касается ФАТФ, прежде всего, хотела напомнить, что в 2019 году была комплексная оценка российской антиотмывочной системы со стороны ФАТФ, и мы ее успешно прошли, получили достаточно высокие оценки, и эта система антиотмывочная продолжает эффективно работать", — заявила она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, чтобы включать в "серые" или "черные" списки, нужны какие-то существенные, структурные недостатки в функционировании этой антиотмывочной системы. "На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет. Если будет принято политически мотивированное решение, то, конечно, последствием может быть усложнение системы расчетов, потому что будет больше времени на комплаенс-процедуры (уходить — ред.) в международных расчетах, последствия будут негативные", — добавила она.