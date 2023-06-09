МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Текущий уровень ключевой ставки Банка России не тормозит рост экономики, а способствует ее росту, ведь без ценовой стабильности экономику может "бросать то в жар, то в холод", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ ужесточил сигнал о возможности повышения ключевой ставки

"Мы (ЦБ РФ — ред.) не тормозим, а наоборот способствуем росту экономики, устойчивому, сбалансированному экономическому росту. Потому что без решения задачи ценовой стабильности, экономику будет бросать то в жар, то в холод", — сказала Набиуллина в ходе ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько обоснована критика в адрес регулятора о том, что его действия относительно ставки тормозят развитие экономки.

Она отметила, что после "краткосрочного бума может происходить глубокий спад", который часто сопровождается глубоким кризисом. "Поэтому ценовая стабильность — это важнейший фактор долгосрочного сбалансированного роста экономики", — обратила внимание Набиуллина.

Политика таргетирования инфляции и в целом контрциклическая макроэкономическая политика призваны предотвратить подобные колебания то перегрева, то охлаждения экономики. "Как показал опыт прошлого года, наш режим денежно-кредитной политики, таргетирования инфляции может уменьшить последствия не только таких циклических колебаний, но даже последствия серьезных структурных шоков", — отметила Набиуллина.

"Действительно предметно обсуждали и вариант повышения ставки. Звучали разные предложения: от 0,25 до 0,75 (процентного пункта — ред.)", — сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам зампреда ЦБ Алексея заботкина, повышение ставки не помешает российской экономике достигнуть докризисного уровня в 2024 году.

Ранее в пятницу регулятор вновь оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых. Это стало вторым в истории случаем, когда ЦБ сохраняет ключевую ставку шесть заседаний подряд.