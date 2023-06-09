МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России видит большой потенциал использования искусственного интеллекта на финансовом рынке, но необходимо отслеживать соответствующие риски, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Россиянам рассказали, какие профессии не заменит искусственный интеллект

По словам главы ЦБ России, любые технологии, не только, раскрывают новые возможности, но появляются новые риски. Когда возникает эта новая технология, еще не до конца все понимают, какие могут быть последствия.

"Что касается искусственного интеллекта, мы, кстати, видим большой потенциал использования на финансовом рынке, не только в биржевых торгах. Наши банки очень многие применяют и стараются применять искусственный интеллект и в оценке, скоринге заемщиков, в других вопросах, в борьбе с мошенничеством", — продолжила Набиуллина.

"Несколько факторов: первое – это меньшая зависимость от конкретного банка, в том числе по переводам, меньшая зависимость от политики комиссии в этом банке", — добавила она.

Во-вторых, после внедрения цифрового рубля банки начнут увеличивать проценты по средствам людей на текущих счетах, которыми они пользуются, поскольку цифровой рубль позволит проводить эти же операции гораздо дешевле, а в определенном объеме и бесплатно.

"И третий фактор – это потенциальное развитие для трансграничных расчетов", — заключила она.