СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Россия не собирается ни от кого отгораживаться, и планов производить у себя все любой ценой нет, страна намерена остаться частью мировой экономики, заявил глава государства Владимир Путин. Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

"Мы безусловно не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя, ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и безусловно останемся значимой частью мировой экономики в целом", — сказал он на встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС.

Путин призвал активизировать деятельность по линии исполнительной власти и Центробанков для упрочения финансового суверенитета, обеспеченияустойчивости кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, диверсификации и гармонизации Евразийского финансового рынка с целью сохранения капиталов и их инвестирования в экономики региона.

Естественно, добавил российский лидер, "востребованы любые креативные идеи, направленные на то, чтобы придать интеграции дополнительную динамику, обогатить ее новым содержанием".

"Этому бы способствовала реализация российских предложений добавить к известным 4 свободам в рамках ЕврАзЭС, а напомню это свободное передвижение товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, и пятую позицию — свободу знаний, что предполагает внедрение общих принципов и стандартов образования, координацию научных программ, унификацию требований к профессиям, созданию единых учебников по техническим и иным дисциплинам", — пояснил он.