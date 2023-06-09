МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Массовые льготные ипотечные программы нужно постепенно сворачивать, нужны адресные, возможно, на вторичном рынке жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Льготная ипотека в России: программы, условия, изменения в 2023 году

"Что касается льготного кредитования и доступности жилья, мы считаем, что широкие программы льготного кредитования жилья — очень эффективный механизм в условиях кризиса, но он должен быть временным… В прошлом году широкое применение льготных программ от застройщиков привело к тому, что цены выросли и разошлись цены на первичном и вторичном рынке – больше 30% доходил разрыв этих цен, поэтому мы приняли меры по повышению резерва существенного по такого рода кредитам", – отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"На наш взгляд, нужно постепенно после завершения такой массовой программы льготного кредитования для того, чтобы реально повышать доступность жилья, её делать адресной, больше развивать адресные программы… И здесь льготные программы на вторичное жильё могут работать", – добавила она.