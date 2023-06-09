2023-06-09T17:37:00+03:00
2023-06-09T17:56:38+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840796416.html
Путин высказался за развитие общей марки "Сделано в СНГ"
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Странам СНГ и ЕАЭС стоит быстрее развивать промышленное сплочение и создавать продукцию под маркой "Сделано в СНГ", считает российский лидер Владимир Путин. "Необходимо энергичнее... ПРАЙМ, 09.06.2023
экономика, промышленность, новости, россия, владимир путин, снг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Странам СНГ и ЕАЭС стоит быстрее развивать промышленное сплочение и создавать продукцию под маркой "Сделано в СНГ", считает российский лидер Владимир Путин.
"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в Евразэс", — сказал президент.
Он считает главным, чтобы во всех странах СНГ и ЕАЭС развивалось эффективное взаимодействие.
"Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах", — отметил он.