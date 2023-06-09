СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Странам СНГ и ЕАЭС стоит быстрее развивать промышленное сплочение и создавать продукцию под маркой "Сделано в СНГ", считает российский лидер Владимир Путин. Главы правительств СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами

"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в Евразэс", — сказал президент.

Он считает главным, чтобы во всех странах СНГ и ЕАЭС развивалось эффективное взаимодействие.

"Как уже говорил, важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей во всех наших странах", — отметил он.