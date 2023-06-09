МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. Рубль несущественно укрепляется на торгах пятницы

"Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я, конечно, могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения… это означает сохранение покупательной способности рубля: сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, заработную плату", — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что Банк России как раз проводит политику ценовой стабильности именно для того, чтобы сохранить покупательную способность рубля, рублевых сбережений и рублевых зарплат.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, почему рубль ослаб, она сказала, что плавающий курс зависит от многих обстоятельств, в том числе от внешнеэкономической конъюнктуры.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин дополнил ее ответ, отметив, что изменения курса зависят и от того, "от какой точки" происходят измерения. Так, в прошлом году были очень сильные колебания курса рубля, а летом курс очень сильно укрепился. "Если сравнивать с уровнями июня прошлого года, то (сейчас ситуация с курсом — ред.) выглядит как значительное ослабление", — отметил он.

Однако более правильно сравнивать курс с началом 2022 года. В таком случае ослабление рубля к доллару составляет порядка 11%, к евро — 5%, к юаню — 3%. "Поэтому говорить о том, что рубль как-то очень сильно ослаб в результате всех событий, которые произошли за последние полтора года, это на самом деле не очень обоснованно", — заключил Заботкин.