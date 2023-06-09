МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге в случае выполнения условий: при согласии ЦБ РФ, Qiwi планирует разделить бизнес на АО "Киви" и Qiwi Plc, и после разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на американской бирже, сообщила компания. Qiwi оценил влияние решения Nasdaq на работу сервиса

"Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi и отменила свое решение о делистинге при условии выполнения компанией ряда условий. В случае согласия ЦБ РФ, Qiwi планирует разделить бизнес на АО "КИВИ" и Qiwi Plc, и после разделения акции Qiwi plc продолжат котироваться на Nasdaq. Комиссия Nasdaq пришла к выводу, что Qiwi соответствует всем стандартам листинга на бирже", — сообщила компания.

В сообщении отмечается, что на заседании комиссии Qiwi представила предполагаемый план по разделению российского и международного бизнеса. В июне 2023 года планируется завершить процесс формирования российского и международного периметров. Полное разделение бизнеса ожидается до конца августа текущего года при условии получения всех регуляторных одобрений.