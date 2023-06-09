МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций на открытом рынке, которая стала вторым этапом по увеличению уставного капитала банка, в результате было привлечено почти 94 миллиарда рублей, а в целом капитал кредитной организации увеличился на 243,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. ВТБ не изменит ставки по кредитам и депозитам после решения ЦБ

"Мы успешно завершили второй этап по увеличению уставного капитала банка через дополнительный выпуск акций по открытой подписке на сумму около 93,8 миллиарда рублей. По итогам двух допэмиссий капитал банка увеличится на 243,2 миллиарда рублей, что позволит нам обеспечить дальнейший рост бизнеса при соблюдении нормативов по достаточности капитала на комфортном уровне", – приводится комментарий зампредседателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

Вторая допэмиссия банка стала крупнейшим вторичным размещением на российском рынке акционерного капитала за последние 10 лет, добавил он. В рамках SPO банк разместил более 5,1 триллиона акций по цене 0,018225 рубля за одну бумагу на общую сумму 93,8 миллиарда рублей.

"ВТБ планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на общие корпоративные цели", — сказано в сообщении.