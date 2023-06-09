МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рождаемость в России в апреле снизилась на 3,6 процента в годовом выражении, смертность — на 7,3 процента, свидетельствуют данные Росстата. Задолженность по зарплате в России снизилась за апрель

По данным статистического ведомства, в апреле появились на свет 96,1 тысячи младенцев (в апреле 2022 года — 99,7 тысячи). Смертность за этот же период составила 135,9 тысячи человек (в апреле 2022 года — 146,6 тысячи человек).

В январе-апреле рождаемость в России снизилась на 3,1 процента год к году — более 407,2 тысячи новорожденных за первые четыре месяца 2023 года против 420 тысяч за аналогичный период прошлого года.

Смертность в январе-апреле снизилась на 18,5 процента. Число умерших составило почти 595,7 тысячи человек против 731,2 тысячи в январе-апреле прошлого года.

Естественная убыль населения в первые четыре месяца текущего года составила 188,5 тысячи человек, за аналогичный период прошлого года — 311,2 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения в январе-апреле снизилась на 39,4 процента в годовом выражении.