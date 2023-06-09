МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Росстат второй месяц фиксирует в стране продовольственную дефляцию: в мае продукты подешевели в годовом выражении на 0,91 процента после 0,01 процента в апреле, в месячном выражении цены также снизились — на 0,31 процента против роста на 0,29 процента в апреле, следует из материалов ведомства. Цены на продукты питания в Эстонии продолжают расти

Непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем подорожали на 0,34 процента, а по сравнению с маем прошлого года — на 0,16 процента. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие за май выросли на 0,21 процента, а в годовом выражении — на 0,27 процента. Цены на плодоовощную продукцию в мае снизились на 3,8 процента по сравнению с апрелем, а за период с мая 2022 года стали ниже на 9,11 процента.

Согласно данным статведомства, продукты питания в мае подешевели на 0,37 процента в месячном выражении и на 1,12 процента — в годовом. Из приведенных в отчете позиций больше всего за май подорожали сахар-песок (плюс 6,04 процента) и мясо кур (плюс 5,41 процента), сильнее других подешевели куриные яйца (минус 6,82 процента) и плодоовощная продукция (минус 3,8 процента).

"В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, снизились цены: на огурцы – на 37,4 процента, помидоры — на 26,1 процента, бананы — на 5,5 процента, зелень свежая – на 3 процента, грибы свежие – на 2,8 процента, апельсины — на 2,2 процента. Одновременно капуста белокочанная подорожала на 86,6 процента, морковь — на 21,4 процента, лимоны — на 11,4 процента, картофель – на 9,5 процента, лук репчатый – на 9,3 процента, свекла столовая — на 7,5 процента, чеснок — на 6,7 процента", — говорится в материалах.

Подешевели куриные яйца – на 6,9 процента, гречка — на 3,3 процента, подсолнечное масло — на 1,9 процента. Стерилизованное молоко, натуральный растворимый кофе снизились в цене на 1,2 процента, овсяные и перловые крупы — на 0,8 процента, какао – на 0,7 процента, йогурт — на 0,5 процента.