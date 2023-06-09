МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу символически снизилась против доллара и слегка подросла к евро и юаню после сигналов от ЦБ РФ по ключевой ставке и в целом по денежно-кредитной политике (ДКП), перед длинными выходными участники торгов не спешили активно играть в какую-либо сторону, следует из данных торгов. Цифровой рубль уменьшит зависимость россиян от конкретного банка

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 4 копейки, до 82,64 рубля, юаня снизился на 4 копейки, до 11,56 рубля, евро — на 13 копеек, до 88,97 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 112,3 миллиарда рублей против 28,1 миллиарда по евро и 86,9 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся в пятницу на 0,05 процента к рублю, юань снизился на 0,3 процента, евро — на 0,1 процента.

Доллар за неделю вырос на 1,14 рубля, юань — на 9 копеек, евро — на 1,56 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ НА СИГНАЛАХ ЦБ РФ

Курс российской валюты в пятницу в первой половине дня по инерции обновил многонедельные минимумы, однако затем обозначились попытки коррекции и стабилизации курса.

Видимо, игроки рынка обратили внимание на сигналы от ЦБ РФ об ужесточении ДКП, что традиционно поддерживает курс нацвалюты.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Регулятор отметил, что баланс рисков для инфляции в РФ еще больше сместился в сторону проинфляционных, при увеличении инфляционного давления допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Центробанк обсуждал в пятницу повышение ключевой ставки на 0,25-0,75 процентного пункта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) к 21.33 мск повышался на 0,2 процента, до 103,5 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках. Стоимость нефти падала на 1,5% до 74,8 доллара за баррель сорта Brent. Внешний негатив сдерживал попытки укрепления рубля.

ПРОГНОЗЫ

Глобальное ослабление рубля сохраняется из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье, считает Антон Кравченко из УК "Первая".

"В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимумов 2023 года. Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики, в том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ", — добавляет он.

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 80,5-83,5 рубля, говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"После апрельского спада нефтяные цены удерживаются на относительно невысоких уровнях. Приток валютной выручки в страну не может комфортно удовлетворить спрос со стороны восстановившегося импорта. Добавим увеличенные бюджетные расходы и острую геополитику. Все эти факторы оказывают давление на нацвалюту РФ", — добавляет он.