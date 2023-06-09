МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и повышения курса рубля к доллару и юаню – на фоне роста нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль незначительно изменился перед длинными выходными

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 0,2%, до 2702 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 3 доллара, до 78 долларов за баррель, а курс евро на форексе – в пределах 1 цента, выше 1,08 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 33 копейки, до 82,31 рубля, евро — подрастет на 23 копейки, до 89,2 рубля, юаня — упадет на 11 копеек, до 11,45 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Системным остается риск рецессии в основных мировых экономиках после цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Борьба с инфляцией усиливает риски жесткой посадки ключевых экономик, однако фондовые рынки находят поводы для роста в высокотехнологичном сегменте", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

На предстоящей неделе основной фокус внимания инвесторов будет направлен на данные по инфляции в США и Европе, а также на решения регуляторов по ставкам, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"При этом данные об инфляции как в США, так и в Европе, скорее всего, будут свидетельствовать о небольшом замедлении инфляции. В свою очередь ключевая ставка в США, вероятно, останется на текущем уровне, а в Европе может быть повышена на 0,25 пункта, что в целом уже заложено рынками", — считает аналитик.

"Согласно сформированному рыночному консенсусу, американский регулятор не изменит на следующей неделе диапазон ключевой ставки (5-5,25%), но в конце лета или в начале осени все же может еще один раз повысить ставку на 25 базисных пунктов. Впрочем, ожидания по ФРС могут изменить данные по потребительской инфляции в США, выходящие во вторник", — считает Евгений Локтюхов из ПСБ.

"Пока консенсус-прогноз ждет некоторого ее ускорения, что способно повысить риск "хайка" (повышения – ред.) уже на июньском заседании: индекс потребительских цен может составить 4,9% год к году против 4,7% в апреле, а базовый показатель способен вырасти на 5,5% год к году. Так что, полагаю, рынкам сложно будет определиться с направлением движения в первой половине недели — тема политики ФРС и высоких "коротких" (до 1 года) долларовых ставок будет сдерживать покупки", — добавляет он.

По мнению Манько, нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне 75-77 долларов за баррель. Сдерживать рост котировок выше 80 долларов за баррель Brent будут ожидания дельнейшего замедления экспорта из Китая, и, как следствие, снижения спроса на энергоносители, также в фокусе внимания будут данные о промышленном производстве и уровне безработицы в Поднебесной. Кроме того, вероятно, будет наблюдаться новый рост запасов нефти в США и рост добычи, что дополнительно негативно скажется на перспективах роста цен на черное золото.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Поддержку рублю на предстоящей неделе продолжит оказывать дивидендный сезон (когда экспортеры продают валюту для их выплаты) и увеличение в июне объемов продажи валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, полагает Манько из РИА Рейтинга.

Пока нет опасений, что сохранится дефицит валюты на бирже, поэтому прогноз по курсу доллара: 81-83 рубля, говорит Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

По рублю можно говорить о рисках развития его нисходящего движения при курсе доллара выше 82,50 рубля, евро — выше 89 рублей, а юаня – выше 11,55 рубля, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

По мнению Александра Аникина из "Регион Эссет Менеджмент", на российском рынке акций намечается коррекционное снижение — индекс Московской биржи может снизиться в диапазон 2530-2650 пунктов.

А Манько из РИА Рейтинга считает, что предстоящая неделя для российского фондового рынка, скорее всего, пройдет в ключе умеренного позитива. При этом индекс Московской биржи, весьма вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2770 пунктов, полагает он.

"Основной тренд рынка остается восходящим, и индекс Мосбиржи удерживается выше 2700 пунктов, а при взятии 2750 пунктов может пойти речь уже о походе на 2800 пунктов, и июньские факторы к этому в принципе располагают. А единственная неопределенность, способная смешать карты фондовым быкам, исходит от напряженного геополитического фона", — говорит Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

По мнению Локтюхова из ПСБ, индекс Московской биржи будет удерживаться выше 2700 пунктов в течение большей части следующей недели. Новости со стартующего 14 июня ПМЭФ вполне способны оказать поддержку рынку в целом и в особенности бумагам компаний, чей бизнес выигрывает от переориентации российской экономики на Восток, добавляет он.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" уверена, что российский фондовый рынок в рублевом сегменте сохраняет бычий настрой, который, однако, стал более сдержанным в связи с закрытием дивидендных реестров по таким ключевым эмитентам как Сбербанк и "Лукойл".

Тем не менее, индекс Мосбиржи при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов может предпринимать попытки закрепления выше сопротивления 2750 пунктов и пробоя 2800 пунктов благодаря сохранению дивидендных ожиданий по таким бумагам как Мосбиржа, "Совкомфлот", "Татнефть", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", ЛСР, МТС, "Газпром нефть", "Система", "Роснефть", "Русгидро", НМТП и "Фосагро", полагает она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"С учетом вероятной коррекции на рынке считаю нерациональным выбор отдельных отраслей или отдельных акций с целью их приобретения. Велика вероятность того, что в ближайшее время участники рынка могут перейти к фиксации прибыли на рынке акций и начнут реинвестировать временно свободные денежные средства в ликвидные облигации с небольшой дюрацией", — говорит Аникин из "Регион Эссет Менеджмент".

Манько из РИА Рейтинга полагает, что несколько лучше рынка могут выглядеть бумаги банков и нефтегазовых компаний, а хуже – золотодобывающий компаний.

Ващенко из Freedom Finance Global напоминает, что АФК "Система" представит результаты за первый квартал. Хуже рынка могут оказаться акции финансового сектора, будут корректироваться акции отдельных банков, дорожавшие без новостей, добавляет он.

Зельцер из "БКС Мир инвестиций" обращает внимание, что на фоне национальных выходных следующая торговая неделя на российской бирже будет короткой, но при этом очень интересной.

"На этой неделе на Мосбирже большим спросом пользовались акции IT-сектора: VK, "Яндекс", Ozon, HeadHunter, прибавив в моменте до 10%. Вероятно, акции замедлят ралли и уйдут в техническую коррекцию. На смену лидерам могут прийти бумаги банков и нефтянки", — считает он.

"Из идей роста стоит отметить, пожалуй, лишь префы "Сургутнефтегаза": компания все-таки опубликовала отчетность по РСБУ за 2022 год, показав снижение чистой прибыли из-за курсовых переоценок и разовых факторов (обесценения активов), а также рост объема финансовых вложений и свободных денежных средств до 4,3 триллиона рублей. Таким образом, среднесрочные дивидендные перспективы привилегированных акций "Сургутнефтегаза" остаются позитивными. Эти бумаги могут вернуться в зону 37-40 рублей в ближайшее время", — говорит Локтюхов из ПСБ.

Эксперт обращает внимание на акции транспортного сектора, отдельные представители которого неплохо скорректировались на этой неделе, а также бумаги "Новатэка" и "Роснефти". Рассчитывает, что на следующей неделе еще сохранится спрос на IT-сегмент, правда, уже и выглядящий несколько перегретым.