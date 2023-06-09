МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Компания Sinaha Platform из ОАЭ, занимающаяся поддержкой национальной продукции в стране, заключила соглашение с российской компанией Omega Future о создании в Абу-Даби первого завода по производству 3D-принтеров и образовательных роботов, передает эмиратское новостное агентство WAM. Мишустин рассказал о переговорах ЕАЭС с Египтом и ОАЭ о свободной торговле

"Sinaha Platform, платформа в ОАЭ для поддержки национальных продуктов, объявила о подписании соглашения о создании первого в своем роде завода по производству 3D-принтеров и образовательных роботов в столице Абу-Даби в партнерстве с международной компанией Omega Future", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соглашение было подписано во время второй сессии форума "Сделай в ОАЭ".

По данным агентства, соглашение подписали исполнительный вице-президент Sinaha Platform Кардус Мохаммед бен Салем бен Кардус аль-Амери и генеральный директор Omega Future Ярослав Алейник.

Вице-президент эмиратской компании подтвердил, что Sinaha Platform в основном заинтересована в привлечении инвестиций, передовых технологий в соответствии с планом Абу-Даби по укреплению своих позиций в качестве передового и конкурентоспособного промышленного центра на региональном уровне, добавляет агентство.