МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Депутат ГД Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил решить вопрос высокой стоимости жилья госрегулированием цен на стройматериалы, которые, в частности, зависят от поставок из других стран, об этом он сообщил РИА Новости. В Госдуме предложили ввести льготы для экологичных предприятий

"Для того чтобы снизить стоимость квадратного метра жилья, необходимо госрегулирование цен на стройматериалы и увеличение параллельного импорта. Это вопрос не к банкам и уж тем более не ЦБ РФ. Я не согласен с утверждением представителей стройиндустрии, которые считают, что цены на квадратный метр жилья могут оптимизироваться лишь за счет нового строительства и что якобы если при льготной ипотеке будет обеспечено серьезное увеличение предложения на рынке, цена сама собой должна будет стабилизироваться", — рассказал парламентарий.

Льготная ипотека, программы материнского капитала и "другие социальные государственные идеи обесцениваются и не реализуемы", пока не будет решен вопрос с ростом цен на стройматериалы, такие как металл и цемент, сообщил депутат.

"Сейчас основной задачей является преодоление зависимости от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов, и это при том, что Россия производит некоторые виды стройматериалов на весь мир. Проанализировав производства основных видов стройматериалов, от цемента и арматуры до потолков и красок, можно отметить, что зависимость от импортного оборудования многих из них оказалась на уровне около 80-90%", — отметил он.

Среди материалов, которые почти полностью производятся на иностранном оборудовании, — кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон, химия, краски и аэрозольные баллоны для красок, сообщил депутат.

"При этом в России по-прежнему велика монополия иностранного цемента в строительном обороте. Здесь очень важно, на мой взгляд, решить вопрос с госрегулирование цен на арматуру и цемент, усилить темпы импортозамещения и параллельного импорта по этим направлениям, а не придумывать искусственные ограничения цены квадратного метра", — также рассказал он.