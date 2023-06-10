МИНСК, 10 июн — ПРАЙМ. Внешнее давление укрепило и подчеркнуло ценность российско-белорусского союза, заявил премьер-министр Роман Головченко. Путин и Лукашенко провели переговоры в неформальной обстановке

Глава белорусского правительства посетил торжественное мероприятие ко Дню России в Минске.

"Те, кто в неуемном стремлении перекроить под себя систему международных отношений выстраивал планы ослабить нас, снова просчитались. Поиск совместных путей устойчивого развития в неблагоприятных внешних условиях лишь подчеркнул ценность союза Беларуси и России, придал нам энергии в сфере развития производственно-технологической кооперации, на высочайший уровень поднял координацию позиций на различных международных площадках и в конечном итоге сделал нас сильнее. Все это позволяет твердо отстаивать национальные интересы и с уверенностью смотреть в будущее", — сказал Головченко. Его слова передает белорусское агентство Белта.

Как отметил белорусский премьер, Россия за 33 года достигла впечатляющих результатов во многих областях. По его словам, никальный для международных отношений формат — Союзное государство — стал локомотивом интеграции на всем постсоветском пространстве.

"Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и усиливающиеся незаконные санкции со стороны коллективного Запада, товарооборот Беларуси и России — главное мерило успешности торгово-экономических отношений — устойчиво растет", констатировал премьер.

Он напомнил, что по итогам прошлого года во взаимной торговле товарами и услугами две страны перешли рубеж в 50 миллиардов долларов, что является рекордным показателем. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За первые четыре месяца 2023 года взаимный оборот составил около 17 миллиардов долларов и вырос к аналогичному периоду прошлого года более чем на 20%.

Головченко поздравил от себя и от имени правительства Белоруссии с Днем России. "Для россиян это значимый, особо почитаемый государственный праздник. Он выступает немеркнущим символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Для белорусов же этот день — прекрасный повод, чтобы искренне порадоваться за успехи своих союзников в социально-экономическом развитии, укреплении суверенитета и независимости, достижении стратегических целей", — подчеркнул глава белорусского правительства.