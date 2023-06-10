МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Находящийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине, передает агентство Рейтер. Украина просит Европу резко нарастить поставки электроэнергии

Ранее радиостанция Radio-Canada информировала, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в столицу Украины.

"Трюдо также сообщил на пресс-конференции в Киеве вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолет "Антонов", который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс передачи самолета Украине", — говорится в сообщении агентства.

В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Канада намерена передать средства от конфискованных активов, принадлежащих Российской Федерации, на оборону и восстановление Украины. По словам Шмыгаля, под санкции попал самолет Ан-124, "которой был заблокирован в Канаде".

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".