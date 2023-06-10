МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, передала право на управление своими мощностями в России местным акционерам, при этом сделка не окажет влияния на стоимость продукции и ассортимент, сообщили в Минпромторге РФ. Раскрыты последствия ухода Essity из России

Ранее в субботу Essity объявила о том, что прекращает деятельность на территории России и продает свой бизнес в стране. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года.

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость", — заявили там.

В министерстве также отметили, что рабочие места на предприятиях будут сохранены. При этом Минпромторг внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками.