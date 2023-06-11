МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российско-европейское сотрудничество невозможно, интересы сторон никогда не совпадали, Россия выбрала собственный путь, пишет ливанское издание Al Mayadeen. Медведев назвал желающих вернуться в европейскую семью отщепенцами

Как отмечает автор статьи, Лейла Никола, российскую внешнюю политику определяет национальная идентичность. Она приводит мнения историков и аналитиков, которые подчеркивали, что многие культурные и политические деятели страны считали Россию неотделимой от Европы. Однако с 1990-х годов призывы сторонников идеи "европейской России" начали "сходить на нет", указывает Никола.

Автор статьи подчеркивает, что интересы России и Европы всегда расходились, проблему усугубила ситуация на Украине.

"Когда завершится этот конфликт, Россия перестанет стремиться быть частью западного мира. Эта глава в истории России закончена", — цитирует Al Mayadeen бывшего главу Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.

Никола добавляет, что русские, отказавшись от партнерства с Западом, будут опираться на идею мирового большинства. Согласно российским экономистам, пишет она, на западные страны приходится 30 процентов мирового ВВП. Присоединение России к 70 "восточным" процентам соответствует ее интересам, поясняет автор.

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