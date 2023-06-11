Al Mayadeen сообщило, что сотрудничество между Россией и Евросоюзом невозможно
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Российско-европейское сотрудничество невозможно, интересы сторон никогда не совпадали, Россия выбрала собственный путь, пишет ливанское издание Al Mayadeen.
Как отмечает автор статьи, Лейла Никола, российскую внешнюю политику определяет национальная идентичность. Она приводит мнения историков и аналитиков, которые подчеркивали, что многие культурные и политические деятели страны считали Россию неотделимой от Европы. Однако с 1990-х годов призывы сторонников идеи "европейской России" начали "сходить на нет", указывает Никола.
Автор статьи подчеркивает, что интересы России и Европы всегда расходились, проблему усугубила ситуация на Украине.
"Когда завершится этот конфликт, Россия перестанет стремиться быть частью западного мира. Эта глава в истории России закончена", — цитирует Al Mayadeen бывшего главу Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.
Никола добавляет, что русские, отказавшись от партнерства с Западом, будут опираться на идею мирового большинства. Согласно российским экономистам, пишет она, на западные страны приходится 30 процентов мирового ВВП. Присоединение России к 70 "восточным" процентам соответствует ее интересам, поясняет автор.
https://1prime.ru/state_regulation/20230611/840802691.html