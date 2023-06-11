ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июн — ПРАЙМ. Планы США выдавить "Росатом" с мирового атомного рынка – это фарс, российская госкорпорация не только не боится конкуренции, но и приветствует ее, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" будет делать воздушные фильтры к самолетам "Аэрофлота"

"Так, немножко своеобразно, повторяется история — как фарс, когда не Советский Союз, а Соединенные Штаты Америки пытаются догнать и перегнать. Мы не то что не боимся конкуренции, мы приветствуем конкуренцию", — сказал Лихачев в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

В четверг Белый дом сообщил, что США и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, нацеленное на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

"Росатом" будет развиваться и двигаться вперед, российская госкорпорация имеет конкурентное предложение по всей линейке мирного атома, говорил Лихачев РИА Новости, комментируя эти планы Вашингтона и Лондона.

"Росатом" — единственная атомная компания в мире, способная предложить зарубежным заказчикам комплексные решения в сфере мирного атома. Речь идет не только о строительстве передовых атомных энергоблоков разной мощности, но и о технологиях ядерной медицины, применении радиационных технологий в промышленности, научно-исследовательских проектах, подготовке кадров и др. "Росатом" занимает первое место в мире по числу проектов строительства АЭС за рубежом.