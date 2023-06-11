СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — ПРАЙМ. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС. Россия сможет защитить ЗАЭС, заявил Лихачев

"Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", — говорится в сообщении.

На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров.

Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС. Однако целостности инфраструктуры ЗАЭС все равно угрожает опасность.

Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.