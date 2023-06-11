СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — ПРАЙМ. На ЗАЭС выполнены работы для обеспечения необходимого уровня воды в пруду-охладителе станции, снижение уровня воды не прогнозируется, сообщается в телеграмм-канале Запорожской АЭС.

Вид на Запорожскую атомную электростанцию.

Россия сможет защитить ЗАЭС, заявил Лихачев

"Сегодня сотрудниками МЧС России по просьбе руководства Запорожской АЭС были проведены работы по уплотнению шандор (затворов гидротехнических сооружений) и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции. Эти работы проводили, чтобы обеспечить надежный уровень водоснабжения станции. Сотрудниками водолазной службы выполнен весь необходимый комплекс работ. Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется", — говорится в сообщении.

На данный момент 5 блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", 1 в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров.

Меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения осуществляются в полном объеме, сообщили на ЗАЭС. Однако целостности инфраструктуры ЗАЭС все равно угрожает опасность.

Киевский режим не поддержал предложения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности Запорожской АЭС и ведет себя как хочет, обстреливая инфраструктуру, связанную с ЗАЭС, а коллективный Запад, как всегда, молчит и делает вид, что ничего не происходит, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.