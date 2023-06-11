ВЕНА, 11 июн — ПРАЙМ. Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает России как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский. Зеленский ввел санкции против главы КС России Зорькина

Дипломат в интервью австрийскому порталу exxpress сказал, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Ограничительные меры негативно отражаются на всех сторонах. В сложившееся ситуации проигрывает именно Запад.

Посол уверен в своих словах, так как независимые эксперты и институты считают также. Любинский упомянул прогнозы МВФ, показывающие, что санкции приносят больше вреда странам ЕС, чем России. Экономика России, вопреки ограничительным мерам, вырастет в два раза, в то время как экономика Германии замыкает показатели еврозоны с отрицательным ростом —0,1 процента.

Он также заметил, что вместо европейских предпринимателей на российском рынке активно появляются заинтересованные партнеры из других стран и отечественные компании и, несмотря на недружественный курс Вены, Россия остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии, занимая шестое место по объему оборота.

"Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота", — сказал Любинский.

При этом дипломат отметил, что торгово-экономическое сотрудничество, пусть и замедлившееся под давлением политически мотивированных санкций, сохраняется и остается значимым.