МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минпромторг подтвердил РИА Новости визит вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Херсонскую область и его пребывание на месте, по которому через несколько минут после его отъезда был нанесен ракетный удар. Мантуров заявил о модернизации Онежского судостроительного завода в Карелии

"Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием", — сказали агентству в Минпромторге России.

На вопрос, действительно ли российский вице-премьер находился на месте, по которому был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, представитель Минпромторга ответил утвердительно, подтвердив ранее появившуюся в телеграм-каналах информацию. "Подтверждаем", — сообщили в министерстве.

После того, как стало известно о пребывании Мантурова в Херсонской области, украинские паблики разразились угрозами "достать" вице-премьера в его следующий визит.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.