МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 210 миллиардов долларов против профицита в размере 176 миллиардов долларов месяцем ранее, полагают опрошенные порталом Trading Economics аналитики. Зависимость США от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, пишет WP

Официальные данные будут опубликованы в отчете министерства финансов страны в понедельник, 12 июня, в 21.00 мск.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в апреле снизились почти на 17% в годовом выражении и составили 462,34 миллиарда долларов, доходы — на 26%, до 638,52 миллиарда долларов.