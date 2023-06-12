БРЮССЕЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза в ходе заседания в среду, 14 июня, продолжат согласовывать 11-й пакет санкций против России, куда войдут как экономические, так и персональные ограничения, следует из повестки заседания. Посол в Вене раскрыл, кто пострадал от антироссийских санкций

Отмечается, что данные меры будут обсуждаться с целью "подготовки к утверждению".

"…a) решение и постановление Совета относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции — ред.), б) решение Совета, исполнительное постановление относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции, предусматривающие запрет поездок в ЕС и заморозку всех активов на европейской территории — ред.). Подготовка к принятию", — сказано в повестке заседания.

Европейский источник также сообщил агентству РИА Новости в понедельник, что согласование 11-го пакета все еще находится на предварительной стадии и обсуждается на уровне постоянных представителей стран ЕС.

"Согласование все еще продолжается на уровне постоянных представителей стран ЕС. Пакет включен в повестку заседания постпредов в среду", — сказал он.

При этом он не ответил, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета к предстоящему саммиту ЕС.

Заседание постпредов начнется в 10 утра по местному времени (11.00 мск).

Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый санкционный пакет может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, который намечен на 29-30 июня.