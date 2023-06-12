ЕРЕВАН, 12 июн — ПРАЙМ. Экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос на 187% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщил в понедельник в армянском парламенте министр финансов республики Ваге Ованнисян. Путин оценил развитие отношений России и Армении

"По сравнению с 2021 годом в 2022 году рост экспорта в РФ составил 187%", — сказал Ованнисян.

Он уточнил, что большая часть приходится на реэкспорт, а экспорт армянской продукции способствовал росту общего показателя на 47 процентных пунктов.

Ранее в статкомитете Армении заявили, что внешнеторговый оборот страны в 2022 году, по статистическим данным, достиг 14,12 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 68,6%. Экспорт составил более 5,36 миллиарда долларов (рост на 77,7%), импорт — свыше 8,76 миллиарда (рост на 63,5%).