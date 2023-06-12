ПЕКИН, 12 июн — ПРАЙМ. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Китай и арабские страны подписали 30 соглашений в Саудовской Аравии

"Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40 процентов", — сказал Моргулов, выступая на госприеме в посольстве по случаю Дня России.

По его словам, при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до 200 миллиардов долларов.