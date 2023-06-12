МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут, пока рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР завершили торги понедельника в основном ростом

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,17 процентов, до 33 935,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39 процента, до 13 311,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17 процентов, до 4 306,33 пункта.

На этой неделе в среду ожидается публикация итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Около 74,7 процента опрошенных CME Group ждут сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5 — 5,25 процента годовых, остальные 23 процента прогнозируют ее повышение на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынки будут оценивать макроэкономические прогнозы ФРС, а также комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла.

"Создается впечатление, что рынки недооценивали вероятность июньского повышения ставки"… Данные движутся в правильном направлении, но все еще не там, где центральные банки хотели бы видеть инфляцию", — приводит агентство Блумберг мнение старшего стратега по европейским ставкам в Toronto Dominion Bank Пуджа Кумра (Pooja Kumra).