Основные американские фондовые индексы в понедельник вырастут к заседанию ФРС
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут, пока рынки ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,17 процентов, до 33 935,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39 процента, до 13 311,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17 процентов, до 4 306,33 пункта.
На этой неделе в среду ожидается публикация итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Около 74,7 процента опрошенных CME Group ждут сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5 — 5,25 процента годовых, остальные 23 процента прогнозируют ее повышение на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынки будут оценивать макроэкономические прогнозы ФРС, а также комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла.
"Создается впечатление, что рынки недооценивали вероятность июньского повышения ставки"… Данные движутся в правильном направлении, но все еще не там, где центральные банки хотели бы видеть инфляцию", — приводит агентство Блумберг мнение старшего стратега по европейским ставкам в Toronto Dominion Bank Пуджа Кумра (Pooja Kumra).
https://1prime.ru/state_regulation/20230612/840807830.html