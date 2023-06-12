МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Американская биржа Nasdaq приобретет разработчика ПО Adenza у частной инвестиционной компании Thoma Bravo за 10,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении биржи. QIWI сохранит листинг на NASDAQ

"Nasdaq Inc, технологическая компания, обслуживающая глобальную финансовую систему, сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Adenza, поставщика критически важного программного обеспечения для управления рисками и регулирования индустрии финансовых услуг, у Thoma Bravo, ведущей инвестиционной компании, специализирующейся на программном обеспечении, за 10,5 миллиарда долларов наличными и обыкновенными акциями", — сообщает биржа.

Уточняется, что при закрытии сделки Nasdaq выпустит акции в пользу владельцев Adenza, представляющие приблизительно 14,9 процента акций Nasdaq, находящихся в обращении. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение шести-девяти месяцев.

Adenza — это быстрорастущая компания по разработке программного обеспечения, созданная путем объединения двух мировых брендов — Calypso и AxiomSL. По прогнозам, доход Adenza в 2023 году составит около 590 миллионов долларов.