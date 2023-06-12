МАДРИД, 12 июн — ПРАЙМ. Правительство Испании сохранит снижение НДС на основные продукты питания после июня этого года, сказала в понедельник первый вице-президент и министр экономики королевства Надя Кальвиньо. Цены на продукты в России в мае снизились за год на 0,91 процента

"Я могу подтвердить, что мы сохраним снижение НДС на основные продукты питания до тех пор, пока мы не достигнем более приемлемого уровня цен", — сказала она на пресс-конференции в штаб-квартире Испанской социалистической рабочей партии (PSOE).

Министр сказала, что снижение налога на основные продукты питания будет сохраняться до тех пор, пока уровень цен не станет "более адекватным". Кальвиньо также заявила, что в настоящее время анализируется, какие из действующих мер будут сохранены после июня.

В конце декабря председатель правительства королевства Педро Санчес заявил об одобрении нового пакета помощи на десять миллиардов евро для финансовой защиты граждан страны в условиях кризиса. Одним из ключевых аспектов пакета помощи является снижение НДС на определенные продукты из потребительской корзины с целью смягчения последствий инфляции. Так, правительство на шесть месяцев отменило НДС размером в четыре процента на все основные продукты питания, включая хлеб и молоко, а также снизило НДС на ряд продуктов, как, например, масло и макароны с десяти до пяти процентов.