МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рост потребительских цен в США по итогам мая замедлился до 4,1% с 4,9% в апреле годовом выражении, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В конгрессе США назвали "наиболее серьезную угрозу" для роли доллара в мире

Официальный релиз, посвящённый инфляции в США, министерство труда страны опубликует во вторник, 13 июня, в 15.30 мск.

В 9.00 мск федеральное статистическое бюро Германии Destatis также опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики полагают, что, согласно окончательной оценке, годовая инфляция в Германии по итогам мая замедлилась до 6,1% с 7,2% месяцем ранее, как и предполагает предварительная оценка.

В то же время Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в феврале-апреле показатель увеличился до 4% с показателя января-марта в 3,9%.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в июне увеличился до 13,1 пункта с 10,7 пунктов месяцем ранее.