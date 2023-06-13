БИШКЕК, 13 июн — ПРАЙМ. Политика санкций и торговых ограничений приведет к эскалации конфликтов и нестабильности на глобальном уровне, заявил во вторник на заседании Совета безопасности Киргизии президент республики Садыр Жапаров. В Киргизии оценили размер российских инвестиций в экономику республики

"Конфликт геополитических интересов, обострение противоречий между ведущими державами мира и военно-политическими блоками подорвали взаимное доверие между странами и породили кризис, последствия которого сказываются на мировой экономике. Увеличение ограничений на торговлю и прочее из-за санкционной политики стало одним из факторов, которые приведут к эскалации конфликтов и нестабильности ситуации на глобальном уровне", — сказал он.

Жапаров считает, что сложная мировая ситуация, которая "стремительно меняется не только в региональном, но и в глобальном масштабе, сопровождаясь военно-политическими действиями", напоминает о необходимости укрепления военной и государственной систем и свидетельствует о возрастании угроз военной безопасности Киргизии.

По его мнению, требуется пересмотр подхода государства к обеспечению военной безопасности и обороны.

"Общая военно-политическая нестабильность, вспышки боевых действий, новые вооруженные конфликты в разных регионах земного шара могут привести к невообразимым последствиям. Активная деятельность международных террористических и экстремистских организаций остается источником опасности для всех стран центральноазиатского региона. Он набирает силу на фоне противоречий, создавшихся в системе межгосударственных и межрегиональных отношений", — уточнил президент и добавил что, для реагирования на все эти вызовы Киргизия разработала новую военную доктрину.

"Я считаю, что любой конфликт можно избежать или решить только дипломатическим путем. Мы придерживаемся этого принципа во внутренней и внешней политике. В то же время, когда против нас совершается вооруженная агрессия, гибнут наши граждане, разрушаются и сжигаются наши дома и другая инфраструктура, мы не можем просто сидеть и смотреть. Мы готовы дать ответ любому агрессору", — подытожил глава государства.