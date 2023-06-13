МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам мая, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 7,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Германия опровергла информацию WSJ о подрыве "Северных потоков"

Показатель совпал с предварительной оценкой.

За май потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, снизились на 0,1% — также в соответствии с предварительной оценкой. В апреле рост цен составил 0,4%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 6,3% в годовом выражении, а за май опустились на 0,2%. Показатели тоже полностью совпали с предварительной оценкой.