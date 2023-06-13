МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Рост инвестиций в первом квартале 2023 года является очень хорошим результатом, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

"Давайте вспомним первый квартал 2022 года, еще до всех событий, в основном до: рост инвестиций — двузначные цифры. И на этом фоне и еще приросли и в этом году. Я, честно говоря, думал, что мы уйдем в минус в первом квартале, был уверен просто. То, что мы вошли в рост, — это, я считаю, очень хороший результат. Теперь, безусловно, никакой самоуспокоености быть не должно", — сказал он на встрече Клуба ПМЭФ-2023 и добавил, что индекс деловой активности находится на исторических максимумах, кроме того, наметился рост рынков, в том числе потребительского.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 0,7% в годовом выражении. Замедление роста инвестиций в первом квартале текущего года объясняется высокой базой прошлого года. По итогам 2022 года рост инвестиций составил 4,6%. Сильнее всего они выросли в первом квартале — на 13,8%, во втором рост замедлился до 3,3%, в третьем — до 2,3%, в четвертом — вновь ускорился, до 3,3%.

Минэкономразвития прогнозирует рост инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года на 0,5%.

Клуб ПМЭФ – сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Участников клуба можно по праву называть амбассадорами ПМЭФ.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку Форума, станут основными вехами его программы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.