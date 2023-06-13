События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июня
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2023)
|-10,5
|0,4 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB
|0
|-4 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель)
|6,1%
|6,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май)
|23,4 тыс
|-13,6 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель)
|182 тыс
|250 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (апрель)
|3,9%
|3,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|7,2%
|6,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|-0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|4,1%
|3,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|3,8%
|2,9%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|-34,8
|-40
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|-10,7
|-12,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь)
|-9,4
|11,9
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|5,5%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|4,9%
|4,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,2%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|23:30
|USD
|Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,71 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 27.06.2023)
|0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021
|0,4435 (ао, ап) (9м2022) + 0,0588 (ао), 18,8302 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Россети Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме)
|0 — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Транснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|10497,36 (ао, ап) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20230613/840811041.html