МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2023) -10,5 0,4 (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB 0 -4 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (апрель) 6,1% 6,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) 23,4 тыс -13,6 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апрель) 182 тыс 250 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (апрель) 3,9% 3,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 7,2% 6,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% -0,1% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 4,1% 3,2%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 3,8% 2,9%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) -34,8 -40
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) -10,7 -12,7
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) -9,4 11,9
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,5% 5,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 4,9% 4,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,2%
17:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
23:30 USD Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,71 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 27.06.2023) 0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021 0,4435 (ао, ап) (9м2022) + 0,0588 (ао), 18,8302 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Россети Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2023, в заочной форме) 0 — див-д 2021 0 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Транснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 10497,36 (ао, ап) — див-д 2021  