ТОКИО, 13 июн — ПРАЙМ. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси предпочел не комментировать публикацию издания Washington Post о том, что американские власти еще до подрыва "Северных потоков" якобы знали о планах Киева провести скрытую атаку. Он также не стал отвечать на вопрос, знало ли японское правительство такую информацию. Польша заявила о непричастности к подрыву "Северных потоков"

На пресс-конференции один из журналистов напомнил о публикации от 6 июня, где утверждалось, что США располагали разведданными о детальном плане Украины по атаке на "Северные потоки" и якобы поделились данной информацией с партнерами.

"Если это правда, то украинские войска были вовлечены в террористическую и уголовную деятельность и без промедлений призвали к ответственности Россию. Европейские страны также выступили с осуждением, и не исключен вопрос легитимности поддержки Японией Украины. На этом фоне какова ваша оценка, и знала ли Япония данную информацию до инцидента", — пояснил журналист.

Хаяси в ответ заявил, что "он занимает острожную позицию и намерен отслеживать с высокой обеспокоенностью возможный негативный эффект инцидента на таком объекте инфраструктуры, как газовая магистраль, на окружающую среду и воды". Внутри НАТО разгорается конфликт из-за "Северных потоков", пишет WSJ

"Что касается причины произошедшего, то мне известно, что вовлеченные в расследование страны продолжают его. И я намерен отказаться от комментариев относительно любых или каждой публикации СМИ в отдельности", — добавил он.

Газета Washington Post в начале июня сообщила, что власти США за три месяца до подрыва "Северных потоков" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным издания, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой.