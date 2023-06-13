МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай сплотились, чтобы не дать Западу захватить Евразию, пишет Foreign Policy. В конгрессе заявили о "тупости" властей США из-за поддержки Украины

Мировые державы всегда конкурировали за Евразию, а конфликт на Украине положил начало новому витку борьбы за этот континент, и пока Москва успешно усложняет жизнь противникам. Вокруг нее сформировался целый альянс стран, объединенных стремлением не дать Западу укрепиться в регионе.

Китай, Россия, Иран и, в меньшей степени, Северная Корея формируют взаимосвязанное стратегическое партнерство на крупнейшем в мире континенте и развивают торговые и транспортные сети за пределами досягаемости доллара США и американского военно-морского флота. Это еще не полноценный союз "автократий", однако это уже блок противников, более сплоченный и опасный, чем что-либо, с чем Вашингтон за последние десятилетия.

Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Индия, обладают решающим значением в нашу эпоху острой мировой конкуренции благодаря географическому положению, которое они занимают, и своему влиянию. Во многих случаях эти державы намерены играть за обе стороны.

Чтобы нарушить мировой и региональный военный баланс, не нужно официального российско-китайского союза. Если Москва предоставит Пекину чувствительные технологии подавления подводных лодок или ракеты класса "земля-воздух", это может коренным образом изменить характер возможной войны КНР и США в западной части Тихого океана.

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