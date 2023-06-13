С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Делегаты из более чем 100 стран приедут на Петербургский международный экономический форум, увеличивается интерес партнеров из СНГ, Китая, Индии, Вьетнама, при этом форум остается событием мирового масштаба, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии ПМЭФ. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

"Геополитические изменения, безусловно, сказались. Но представительность ПМЭФ по-прежнему очень высока. Он остается событием мирового масштаба. Соберет делегатов из более чем 100 государств", — сказал Беглов.

Он отметил, что наблюдается увеличивающийся интерес со стороны традиционных друзей и партнеров из СНГ, Китая, Индии, Вьетнама.

"Ожидаем значительное число гостей из других стран Юго-Восточной Азии — делегации министерского уровня из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда. Страны этого региона очень активны. Сейчас с ними прорабатываются вопросы сотрудничества в IT-cфере, судостроении, медицине и образовании", — сообщил губернатор.

Беглов также рассказал, что в преддверии Саммита "Россия-Африка" Петербург посетят делегации из более чем 20 стран этого континента.

"Ждем с Ближнего Востока большое представительство из Объединённых Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна. С большим теплом встретим друзей из Ирана и Сирии. Нам есть что обсудить и предложить деловым кругам арабских государств", — добавил губернатор, отметив, что очень активны подавляющее большинство стран Латинской Америки. Опубликована расширенная программа ПМЭФ — 2023

Кроме того, по словам Беглова, ПМЭФ планируют посетить руководители и члены правительств более чем 20 стран региона. Это и небольшие островные государства Карибского моря, и важные игроки из Центральной и Южной Америки.

"Недавно мы провели предметные переговоры с друзьями из Аргентины и Никарагуа. На полях нынешнего ПМЭФ продолжим диалог с правительственными делегациями Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Мексики, других стран", — отметил Беглов.

Он отметил, что снижения интереса к форуму нет, дружественные страны готовы расширять контакты с Россией и Петербургом.

По его словам, более 500 иностранцев только по линии официальных должностных лиц должны прибыть на ПМЭФ, не считая представителей деловых кругов и дипломатов, которые приедут из Москвы. Среди последних будут и граждане европейских стран.

Беглов подчеркнул, что бизнес сегодня остро нуждается в платформе для прямого диалога. "Он столкнулся с колоссальными, беспрецедентными вызовами. А наш форум имеет давнюю и прочную репутацию площадки, подходящей для откровенного разговора", — отметил губернатор.

Он добавил, что нейтральным странам, чтобы адаптироваться к переменам, важно понимать, что происходит в нашей части мира – той, где СНГ, БРИКС и ШОС. Если замыкаться только на Запад, можно прогадать и многое потерять, считает Беглов.

"Мы открыты для друзей. Готовы продолжать конструктивный диалог со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и партнерство", — резюмировал губернатор.

Запад продолжает выкручивать руки и давить на страны, которые хотят работать с Россией, но не может наказать за участие в ПМЭФ государства вне ЕС и НАТО, заявил Беглов. АвтоВАЗ на ПМЭФ вместе с китайским партнером запустит линию по сборке машин

"Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом", — сказал губернатор.

Он отметил, что "выкручивание рук" продолжалось и продолжается. "Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве", — пояснил Беглов.

Он добавил, что направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия изменилось. Санкт-Петербург в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза.

"И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах", — резюмировал Беглов.

Кроме того, губернатор сообщил, что акватория Петербурга взята под особый контроль в дни форума.

"Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива", — рассказал Беглов.

Он пояснил, что этот запрет распространяется на те же даты, что и использование беспилотников – с 16 по 31 июня. В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

"Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации" — сказал Беглов.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.