МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне увеличился до минус 8,5 пункта с минус 10,7 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Годовая инфляция в Германии замедлилась в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали, что индикатор снизится до минус 13,1 пункта.

Однако индекс текущих экономических условий в стране снизился до минус 56,5 пункта с минус 34,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 40 пунктов.

А индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до минус 10 пунктов с минус 9,4 пунктов месяцем ранее.

"Индикатор экономических настроений ZEW демонстрирует небольшое улучшение, но остается на отрицательной территории. Это означает, что эксперты не ожидают улучшения экономической ситуации во второй половине года. В частности, секторы, ориентированные на экспорт, скорее всего, будут демонстрировать низкие результаты из-за слабой мировой экономики. Однако в целом текущая рецессия не считается особенно тревожной", — приводятся в релизе словам президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).