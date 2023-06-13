КАИР, 13 июн — ПРАЙМ. В Египте работают 470 российских компаний с капиталовложениями, превышающими 8 миллиардов долларов, а присутствие российского бизнеса в стране неуклонно растёт, заявил РИА Новости посол РФ Георгий Борисенко. Мишустин рассказал о переговорах ЕАЭС с Египтом и ОАЭ о свободной торговле

"Естественно, наши частные предприниматели сами определяются в своих предпочтениях. Однако в АРЕ работают уже 470 отечественных компаний, чьи капиталовложения превышают 8 миллиардов долларов. Отмечаем неуклонный рост присутствия нашего бизнеса, в том числе после разрыва связей с западными партнерами", — сказал Борисенко.

Собеседник агентства отметил, что меры египетских властей по созданию благоприятного делового климата, включая возможность приобретения иностранцами собственности, дополнительно повысят такой интерес.

"Египет регулярно посещают бизнес-миссии из России – как региональные, так и отраслевые… Приезжали представители фирм, которые в разных частях нашей страны занимаются производством медицинского оборудования и специализируются на информационно-коммуникационных технологиях", — добавил Борисенко.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕАЭС

Дипломат сообщил, что переговоры между ЕАЭС и Египтом по созданию зоны свободной торговли находятся на продвинутой стадии, и очередной раунд переговоров запланирован на июль. Оверчук рассказал о переходе стран ЕАЭС на нацвалюты

"Хотел бы отметить, что на продвинутой стадии находятся переговоры по разработке соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), членом которого является Россия, и АРЕ о создании зоны свободной торговли… Очередной — шестой — переговорный раунд запланирован на июль", — сказал Борисенко.

Собеседник агентства отметил, что появление зоны свободной торговли в Египте откроет большие торговые выгоды как для стран-членов ЕАЭС, так и для Египта, традиционно являющегося для государств ЕАЭС воротами во всю Африку.

СФЕРА ТУРИЗМА

Борисенко рассказал, что в Египет ежедневно прибывает до 4 тысяч россиян, власти страны заявляли о готовности принимать по 5 миллионов российских туристов в год. Названы страны - лидеры по популярности у самостоятельных туристов

"Сейчас сюда ежедневно прибывает до 4 тысяч российских граждан… Египетские власти не раз заявляли о готовности принимать по пять миллионов наших соотечественников, так что потенциал для роста туристического потока еще большой", — сказал Борисенко.

Собеседник агентства добавил, что самолеты в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх летают из восьми городов России, отметив в 2022 году Россия заняла второе место по числу иностранных туристов в Египте, с показателем около одного миллиона человек.

"Если бы не враждебные действия США и их последователей, напридумывавших и продолжающих генерировать новые санкции против наших авиакомпаний и имеющихся у них самолетов западного производства, количество россиян, прилетающих в Египет, было бы гораздо выше, ведь полеты сюда могут выполняться из 55 отечественных аэропортов. Однако если в конце 2021 года из России прибывало по 50 воздушных судов в день, то сейчас — около 20", — добавил Борисенко.

Со слов дипломата, для удовлетворения значительного спроса, российские перевозчики и их египетские коллеги стараются нарастить число рейсов и расширить географию маршрутов.