МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. Доходы нуждающихся россиян выросли на 40 процентов благодаря соцвыплатам

"Следующий вопрос повестки — о реализации в прошлом году 49 государственных программ. По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95%, почти на 2,5% больше предыдущего периода. Треть от общего числа выполнена практически полностью", — сказал Мишустин.

На реализацию всех мероприятий госпрограмм в целом предусмотрено свыше 19 трлн рублей, уровень исполнения по ним составил 99,2%, отметил премьер.

"Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных", — подчеркнул Мишустин.