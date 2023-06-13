МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году в целом неплохие, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неплохими. Мишустин оценил эффективность реализации государственных программ

"В целом, результаты выполнения федерального бюджета в прошлом году неплохие. Важно сохранить набранный темп в этом году и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались", — сказал он.

Мишустин отметил, что несмотря на внешние ограничения, все плановые задачи федерального бюджета за 2022 год были реализованы.

"Несмотря на то, что внешние ограничения были достаточно серьезными, мы все плановые задачи реализовали и в первую очередь концентрировали ресурсы на оказании поддержки людям и бизнесу, на безусловном выполнении всех социальных обязательств", — сказал он.

Премьер напомнил, что доходы бюджета увеличились на 10%, составив порядка 28 триллионов рублей, для ненефтяных доходов же составила 16 триллионов 200 миллиардов рублей.