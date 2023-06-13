Москва, 13 июн — ПРАЙМ. Евросоюз вернулся к обсуждению "опасной" идеи хранить газ в украинских подземных газохранилищах, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность, пишет Bloomberg.

Агентство напомнило, что Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа вмещает в себя в четыре раза больше топлива, чем самое крупное ПХГ в Германии. Кроме того, его можно включить в европейскую газораспределительную систему. Такое решение, говорится в статье, можно считать безумием, но сторонников этого плана становится все больше и больше, ведь впереди зима. В Брюсселе считают, что удаленность ПХГ от линии соприкосновения позволит обеспечить безопасность энергопоставок. В России назвали триггер роста цен на газ в Европе



Кроме того, хранение газа для нужд Европы даст Киеву необходимые доходы, а также снизит зависимость ЕС от российских энергоресурсов. Общий объем газовых хранилищ на Украине, которые расположены в относительной безопасности на глубине в два километра под поверхностью земли, превышает 30 миллиардов кубометров. Компания-оператор "Укртрансгаз" может предоставить в распоряжение Брюсселя треть этого объема. А это около десяти процентов от спроса Евросоюза в четвертом квартале прошлого года.



Вопрос о хранении своего газа на Украине Евросоюз должен решить достаточно быстро, считает автор статьи. Европейские газовые хранилища могут заполниться под завязку уже в начале сентября. Спрос на отопление обычно возникает ближе к концу осени, из-за чего может повыситься риск затоваривания энергоносителем. Но все может резко измениться, если наступят холода.

Полностью материал читайте на ИноСМИ >>>