События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июня
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (апрель)
|-0,3%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,7%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель)
|0,7%
|-0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (апрель)
|0,1%
|-0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-16,36 млрд ф.ст.
|-16,50 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель)
|-5,46 млрд ф.ст.
|-6,51 млрд ф.ст.
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-4,1%
|1,0%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,31%
|14:30
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-0,1%
|0,1%
|14:30
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,2%
|-0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,451 млн барр
|1,482 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,721 млн барр
|0,922 млн барр
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|5,25%
|5,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 21.05.2023, в заочной форме, одобрение по сделке с заинтересованностью)
https://1prime.ru/state_regulation/20230613/840815584.html