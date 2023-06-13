МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли до 9,1 миллиарда долларов с 7 миллиардов в апреле, при этом продажи валюты с ноября 2022 года по апрель 2023 года составляли 80% от валютной выручки, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 1,6 процента

"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился относительно апреля (7,0 миллиарда долларов) на 30% м/м, до 9,1 миллиарда долларов. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) с ноября 2022 года по апрель 2023 года оставалось на высоком уровне — 80%", — говорится в обзоре.