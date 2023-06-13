С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс". США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня 2023 года.

​"В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум подтвердили участие более чем 17 тысяч (человек) из 130 стран и территорий", — приводит "Росконгресс" слова ответственного секретаря форума, советника президента РФ Антона Кобякова.

Он добавил, что ПМЭФ является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений.

"На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями", – добавил Кобяков.