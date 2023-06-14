С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре. Абрамченко рассказала об экспорте продукции АПК

Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае — продукты питания подешевели за год на 1,12%.

"Мы еженедельно мониторим ситуацию с ценами на продовольствие, научены опытом пандемии. Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов", — ответила Абрамченко на вопрос о том, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru 14 июня в 10.00 мск.