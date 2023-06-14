МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле снизился на 0,3% к марту, сообщает национальное статистическое бюро страны. Британцы назвали причины экономического кризиса в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали, что показатель снизится лишь на 0,1%.

В годовом выражении показатель снизился на 1,9%. Прогнозировалось уменьшение на 1,7%.

В марте промпроизводство в Великобритании увеличилось на 0,7% в месячном выражении, а в годовом — упало на 2%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении уменьшился на 0,3%, хотя прогнозировалось снижение лишь на 0,2%. В годовом исчислении показатель опустился на 0,9%, как и прогнозировали аналитики.