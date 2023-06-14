МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (апрель) -0,3% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,7% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель) 0,7% -0,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (апрель) 0,1% -0,1%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель) -16,36 млрд ф.ст. -16,50 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель) -5,46 млрд ф.ст. -6,51 млрд ф.ст.
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -4,1% 1,0%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,31%  
14:30 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -0,1% 0,1%
14:30 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,1%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,2% -0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,451 млн барр 1,482 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,721 млн барр 0,922 млн барр
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 5,25% 5,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 21.05.2023, в заочной форме, одобрение по сделке с заинтересованностью)    
  RUB Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2023, в заочной форме, реестр для выплаты — 21.06.2022) 4,5 (только ао) — див-д 2021 0 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Роснефть — СД (согласие на сделку с заинтересованностью)    